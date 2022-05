Marie CLÉNET

Consultante associée de Fuseo, j'ai 12 ans d'expérience professionnelle.

Fuseo est une société spécialisée en conseil à destination des directions financières et de contrôle de gestion.



Compétences fonctionnelles :

Processus et procédures comptables

Processus de clôture

Contrôle de gestion et consolidation statutaire

Procédures de clôture

DAF externalisée



Contrôle de gestion

Mise en place d'indicateurs et tableaux de bord

Outils de pilotage

Processus budgétaire



Compétences informatiques :

HYPERION ESSBASE

BUSINESS OBJECTS ACTIVITY ANALYSIS (ex EPO)



Utilisation de BFC (ex MAGNITUDE)



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Banque d'investissement

processus financiers

processus comptables

systèmes de gestion

reporting, tableaux de bord

Conseil

Finance

Pilotage

Direction financière

Organisation