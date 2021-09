Bonjour,

Plus de 20 ans d'expérience dans l'Administration des ventes.

Plus de 10 ans d'expérience dans le management.

Je suis motivée et possède un grand sens de l'adaptabilité.

J'ai de bonnes qualités Managériales tels que l'empathie et le leadership, mais aussi administratives tels que l'organisation et l'autonomie.

Mes paires disent de moi que je suis agréable et facile.

Alors je vous dis, à bientôt