Beatrice COLOSIEZ

Mon rêve : Vivre dans un monde en (de) Paix. Et pour cela, je choisi de placer la connaissance de soi au coeur de la relation.

Passionnée par les différents métiers que j’ai exercé, je me suis souvent sentie démunie face à la souffrance au travail (autant la mienne que celle de mes collègues). Et j’ai décidé de m’engager dans une démarche d’amélioration des relations entre les être humains. J’ai alors pris conscience de l’importance de la connaissance de soi pour améliorer mes relations avec les autres.

Aujourd'hui, j’aspire à accompagner des individus, des groupes vers du bien-être en utilisant les outils de la Sophrologie et de la Communication NonViolente.



Mes compétences :

Animation de formations

Ecoute

Respect des engagements

Conduite de projet

Synthèse