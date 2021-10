Beatrice GUEDON

Certifiée depuis 2016 en Conseil et Recrutement, J'ai monté ma structure en Auto Entrepreneur depuis Septembre 2017 , actuellement en recherche de missions Ponctuelles ou de longues durées pour des cabinets médicaux, centre de santé, clinique , hôpitaux , établissements privés et publiques.



Spécialisée depuis 1 ans dans Le secteur Médical, Paramédical ( Recherche de dentistes, médecins généralistes, cardiologues, dermatologues etc. ..) Mon objectif premier étant de soulager mes clients

qui n'ont plus le temps de recruter et surtout aussi réduire leurs couts.



Aujourd’hui je me lance dans cette activité en Auto Entrepreneur qui va me permettre de mettre mes compétences acquises en avant, ayant une très bonne pratique de la prospection, Phoning et mailing, je recherche le profil adapté à vos besoins, travaillant au succès je ne suis rémunérée qu'après signature et embauche des candidats.



Disponible, fiable, réactive, sérieuse, Gout du service, aimant la recherche, adaptable et surtout à votre écoute sont mes atouts principaux.





Mes tarifs : très intéressants à consulter sur le site de www.malt.fr



Je vous dis à très bientôt





Béatrice Guédon