Mes compétences :

Culture générale scientifique

Capacités d'analyse et de synthèse

Résolution de problèmes

Maitrise de l'outil informatique

Curiosité intellectuelle

Capacité d'écoute et de résolution de conflit

Adaptation/organisation

Confidentialité, discrétion

Responsabilité, sens de l'objectif et du résultat

Ponctualité, assiduité

Respect des structures et positions hiérarchiques

Capacité à poser des questions