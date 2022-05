Béatrice LEGEAY-GREGEOIS

Un parcours fait d'opportunités et de rencontres que j'ai su saisir afin d’acquérir des compétences dans des domaines tels que le contrôle de gestion, la gestion de projets, l’administration des ventes.

D'un naturel dynamique et impliqué, j’ai une très grande facilité d’adaptation.

La rigueur, la curiosité, l’organisation, le sens du relationnel sont autant d’atouts qui m’ont permis d’évoluer.

J’aime coordonner, mettre en place des outils de travail permettant d’améliorer l’efficacité, associer les idées et les compétences de différents acteurs en faveur d’un projet commun.



beatrice.legeay@laposte.net



Mes compétences :

Bon relationnel

Organisation

Contrôle de gestion

Rigueur

Administration des ventes

Gestion de projets

SAP

JD Edwards