Beatrice PORTELLI

Très rigoureuse et organisée, je déploie ces qualités par la prise d'initiatives rarement contestées jusqu'à présent. Je m'assimile parfois, dans ma tête, à un chef d'orchestre ... quand j'attends des résultats en temps et en heure de la part des équipes administratives.

Je sais rester à l'écoute et répondre aux problématiques/interrogations soumises même quand je suis débordée car pour moi, tout passe par une bonne communication pour avoir ces résultats.

Hiérarchisant les priorités, je sais répondre aux délais ... que bien souvent, je m'impose.

Face aux surcroits, je ne pleure pas, je ne crie pas, je m'organise ou me réorganise si besoin.

Et pourquoi, parce que j'adore mon métier!!!