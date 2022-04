Béatrice POULY

Accueil téléphonique (standard 6 lignes) et physique des clients.

Traitement du courrier, classement, archivages et frappe du courrier.

Suivi intégral des dossiers SAV : prise en compte du litige, évaluation et commande des pièces, suivi et réception commande, programmation de l’intervention.

Établissement de devis et de factures sur logiciel adapté.

Mise en place et gestion de plannings.

Mise en place de base de données et leur gestion.

Réception des chauffeurs, préparation des dossiers et documents, douane pour l’expédition des marchandises.

Saisie des commandes, rapprochement documents, gestion des portefeuilles clients : cotation, mise en place de transports.

Conduite de chariots élévateurs auto portés.

Préparatrice de commandes

Maîtrise des logiciels de Word 2007, Excel 2007, PowerPoint, SAP, AS 400, Out look, Lotus.

CASSES 1,3 et 5 en cours de validité.



Mes compétences :

autonome

Capacité d'adaptation

Capacité d'adaptation et d'intégration

Grande Capacité d'Adaptation

Intégration

Rigoureuse