Béatrice PROUVOST

- Conseil à la Direction Générale sur le pilotage et le développement stratégique et financier de l'entreprise. Partenaire privilégié des différentes directions de l'entreprise et des acteurs externes (banques, commissaires aux comptes, administrations...)

- Pilotage de la performance, reporting et contrôle de gestion, trésorerie et optimisation du BFR

- Conduite de fusions, acquisitions, cessions, transformations

- Conduite de projets d'amélioration de la performance et de retournement : réduction des coûts, gestion des stocks, déploiement de systèmes d'informations



Disponible pour de nouveaux challenges ou pour des missions de management de transition



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Relations sociales négociations

SAP

Trésorerie

Conseil à la direction générale

Réduction des coûts

Gestion de projets

Management

Organisation et Système d'information

Aide à la décision