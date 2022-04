Satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, partager, former,

et faire grandir les équipes, être solidaire autour d'un projet commun

au quotidien.

Voilà le credo qui m'anime chaque jour.

Aujourd'hui je souhaite m'investir dans de nouveaux challenges, forte

de mes expériences acquises.



Mes compétences :

Mode

Formation

Vente

Management

Organisation

Merchandising