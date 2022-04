Béatrice PRUVOST

ALTERA CONSEIL, c'est l'histoire d'une rencontre avec deux indépendants dont je partage les mêmes valeurs & la même ambition.

Fondé par Franck DUMERY et Nicolas LOONIS en 2005, ALTERA CONSEIL propose "LE CONSEIL AUTREMENT ". C'est Gregory THIBESSARD, Directeur Général de GROUPE ALTÉRA qui gère et anime le Groupe avec ferveur et enthousiasme, entoure d'équipes pluri disciplinaires ( commerce, offres, DAF et RH) dont les managers, ayant chacun 8 a 10 consultants dans leur équipe.

A travers des valeurs fortes portées par ses collaborateurs , ALTERA CONSEIL accompagne ses clients par une écoute active permanente & un sens aigu du service.

Ce sont aujourd'hui ces valeurs qui m'animent & me motivent à développer notre activité pour conforter davantage encore la confiance de nos clients & gagner celle de nouveaux prospects.

Pour plus d'infos :

ALTERA RECRUTE : rh@groupe-altera.fr