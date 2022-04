Béatrice PUBELLIER

Bienvenue sur mon profil !



Passionnée par la mode, le retail haut de gamme, le chic parisien, les centres commerciaux de nouvelle génération, l'élégance et la distinction, tout ce qui fait vibrer l'âme, je retrouve la Russie pour une nouvelle aventure dans le monde complexe et envoutant de la mode !



Reconnue experte internationale en gestion de centres commerciaux traditionnels et de déstockage, j’accompagne dans un contexte économique restreint, le développement de l'un des plus importants centres commerciaux de la région de Saint Pétersbourg, Pearl Plaza (surface totale de 98 000 m²) dans un complexe résidentiel de plus de 2 000 000 m².



La mission : en complément de la direction opérationnelle, transformer ce centre commercial en point de gravité central du sud-ouest de Saint Pétersbourg.



Retrouvez toutes les informations surArray



Merci pour votre visite.







Le Beau n’est que la promesse du bonheur

Henri Beyle, connu sous le pseudonyme littéraire de Stendhal



Mes compétences :

Centres commerciaux

Luxe

Management

Retail

Villages de marques