Beatrice RAPANANA

Je suis à la recherche d un stage. Je suis une personne qui aime et relève les défis.

J ai été pendant 15 ans assistante commerciale, j ai voulu prendre en main mon employabilité, c est pourquoi j ai décidé de reprendre mes études. J ai préparé dans le cadre d un CIF le BTS Assistante de gestion PmePmi que j ai obtenu l année dernière. J ai découvert lors de mes stages le service ressources humaines c est pourquoi, j ai voulu me spécialiser, d où cette licence professionnelle en Ressources Humaines. Je découvre actuellement les différents aspects de ce métier et cela me plaît énormément et je suis aussi bien attirée par la paye que par la formation, le recrutement, ainsi que le reporting social.

Je suis à la recherche d un stage qui débutera le 13 Avril et prendra fin le 17 Juillet 2015.

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Mes compétences :

Élaboration de la fiche de paye

Élaboration du contrat de travail

Gestion des plannings

Rédaction du document unique de sécurité

Recrutement

Rédaction du courrier et transmission

Utilisation du pack office (Word, Powerpoint, Publ

Classement de dossiers

Enregistrement comptable

Commande de fournitures

Prospection clients/fournisseurs

Gestion des réclamations

Gestion du stock

Mise en place de promotion

Rapprochement bancaire

Suivi des dossiers clients/fournisseurs

Facturation clients