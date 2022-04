Nora TOUNSI

En charge de l'image de l'institution gérant le chien de race en France.



Cette maison existe depuis plus d'un siècle et est sous la tutelle du ministère de l'agriculture.



Mon challenge au quotidien est une communication moderne en gardant la tradition et les valeurs historiques liées à la Centrale Canine.



Mon énergie est au service du déploiement de la notoriété de nos missions.



Mes activités demande une importante polyvalence :



- Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram...) et animation web.

- Gestion du magazine diffusé à 35 000 exemplaires.

- Sourcing fournisseurs & négociation.

- Gestion des événements



Ma collaboration avec des partenaires et équipes différentes pour chacune de mes activités me permettre une aisance dans la gestion et l'animation des relations humaines.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Réseaux sociaux

Microsoft Office 2011

Relations Presse

Adobe Illustrator

Wordpress

Social media

Gestion de projet

Médias

Relations Publiques

Evénementiel

Relations internationales