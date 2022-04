Beatrice RIPART

Après un poste de responsable des systèmes de management qualité groupe chez Sodiaal/Candia, j'ai intégré la société Naturex comme Responsable Assurance Qualité France. Puis j'ai évolué vers une position de Responsable des Systèmes qualité et sécurité des aliments à l'échelle du groupe Naturex. Les 4 principaux pôles d'activité au sein de ce poste sont le management du système qualité du siège social, la gestion du risque pour la maîtrise de la sécurité des aliments, la coordination et la réalisation des audits des fournisseurs du groupe et l'assurance qualité informatique au travers de la gestion du changement de l'ERP. Suite à l'acquisition de Naturex par Givaudan, je suis en charge des systèmes Food Safety à l'échelle globale Naturex.



Mes compétences :

Hygiène

Santé

Cosmétique

Norme ISO 9001

Conduite de projet

Norme ISO 14001

ISO 22000

Agroalimentaire

Qualité

Pharmacie

HACCP

Bonnes Pratiques de Fabrication

Gestion du risque