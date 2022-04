Béatrice RODOT JAL

8 ans d'expérience dans la Qualité dans différents secteurs d'activité.



Au cours de mes diverses expériences, j'ai appréhendé différents systèmes de Management de la Qualité, ce qui m'a permis de mieux appréhender la Qualité sur le terrain et de constater que chaque entreprise a son propre mode de fonctionnement et que la Qualité doit etre en parfaite adéquation avec son organisation.



1 tour du monde en 2007 à dominante Asiatique:

Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Chine, Taiwan, Corée, Japon, Hawaï et Vancouver.

Un 2ème tour du monde en 2010- 2011, durée 8 mois:

Argentine, Chili, Nouvelle-Zélande, Australie, Bali et Nouvelle Calédonie, dernier stop avec le projet de s'y installer.



Début Juillet 2011, je démarre une nouvelle expérience en Nouvelle Calédonie, dans le secteur minier, sur le site de Vavouto, sur la Construction de l'usine du nord, l'un des plus gros projets miniers au monde, à caractère international( 6000 travailleurs sur le site, 39 nationalités différentes présentes sur le site).



Septembre 2013: J' entame ma reconversion Professionnelle dans la Médecine Traditionnelle Chinoise. ( cursus de 4 ans) . Cette médecine qui date de plus de 3000 ans est passionnante. Je commence aussi l'apprentissage du Chinois, indispensable pour mieux comprendre la culture Chinoise et les points d'acupuncture, qui en Occident se "limitent " à de simples chiffres dépourvus de sens. La pratique du Qi Gong -Taï Ji Quan vient compléter ma nouvelle voie.





Mes compétences :

Qualité

Organisation

Qualité produits