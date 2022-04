Béatrice ROSTAING

> Je développe mon expertise en matière de droit des affaires depuis plus de 15 ans au sein d'entreprises internationales. J'interviens en matière de M&A/droit des sociétés, contrats, conformité, propriété intellectuelle, contentieux, immobilier et assurance. .



> Membre du Comité de Direction, je participe aux orientations de la société et conseille les différents départements avec une approche "Business partner".



> Anglais courant, force de proposition, impliquée, capacité à structurer, négocier, animer des groupes de projet.



Mes compétences :

Droit des affaires

Direction de projet

Management