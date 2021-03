Thierry BOUREL

Pour des groupes de tailles et de nationalités différentes, j'ai acquis en près de 30 ans une expérience riche et/car diversifiée du Contrôle de Gestion en milieu industriel et dans des contextes à forte surveillance des coûts.

Dans le cadre de l'animation des équipes placées sous ma responsabilité, je positionne toujours le contrôle de gestion en tant que système d'aide à la décision pour le reste de l'entreprise, que ce soit à destination du top management ou des autres directions opérationnelles de l'entreprise.

"Mon" contrôle de gestion se fixe donc toujours pour but de rendre les chiffres intelligents et pertinents, c'est à dire aptes à supporter des prises de décisions.



Mes compétences :

Analytics

Baan

budgets

Chef de Projets

Contrôle de gestion

costing

Environnement

Environnement international

International

Lubrifiants

Management

Médical

Microsoft Technologies

Projets transversaux

SAP