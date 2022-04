Beatrice RUIZ

DIRECTRICE de STRUCTURES

D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

DE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ET D'AGENCE D'INTERIM

DE SERVICE A LA PERSONNE

Niveau master I Gestion des Entreprises Sociales et de Santé (GESS)

13 ans d’expérience de coordination, de management et de développement commercial

Gestionnaire d'entreprise, de projets sociaux, des appels d’offres, de divers services

Formation de gestion du personnel, économie et droit social en entreprises

BTS Action Commerciale et sociale - BAC gestion comptable et financière



Mes compétences :

Internet

Back office

Gestion administrative

Direction de projet

Gestion budgétaire

Management

Gestion de la relation client

Gestion des compétences

Gestion de projet

Chargé d'affaires

Recrutement

Cahier des charges

Gestion du stress

Insertion socioprofessionnelle

Gestion financière et comptable