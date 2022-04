Béatrice RUIZ

Je suis en charge du développement du réseau du pôle Trimatec en France et à l'international et des actions visant l'internationalisation de ses membres.



Axé sur les écotechnologies, le pôle de compétitivité Trimatec accompagne ses membres, notamment PME, dans leur développement économique et international au travers d'actions et services collectifs et individuels.

Le pôle contribue à l'initiation, le montage et la réalisation de projets RDI innovants dans trois domaines d'applications :

* Valorisation du végétalde et de la biomasse, notamment algale

* Dépollution, recyclage et valorisation de déchets et d'effluents

* Ultrapropreté, sécurité et intensification des procédés industriels



Mes compétences :

Marketing

International business development

Marketing opérationnel

Communication externe

Evénementiels et salons

Accompagnement de projet

Union européenne