Karine CASCARO-FLAMBEAUX

Depuis 2000 sur Rhône Alpes, spécialiste de l' Economie Sociale et Solidaire et des activités ancrées RSE et DD.



Accompagnement et pilotage de projets de création, diversification, optimisation d activités



- analyses stratégiques

- études d opportunité, études de marché, analyses des besoins sociaux

- stratégie marketing (offre, positionnement et segmentation, politique tarifaire, commercialisation et distribution, communication)

- stratégies partenariales et coopérations locales

- outillage opérationnel du développement commercial

- plans de prospection et de fidélisation

- accompagnement et soutien à la mise en oeuvre

- tableaux de bord, reporting et évaluation de l action commerciale



Spécialiste de l’ESS, labellisée LYON VILLE EQUITABLE & DURABLE (LVED) et Coopératrice de la SCOOP Oxalis





Mes compétences :

Fidélisation client

Études qualitatives

Études marketing

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Étude de marché

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Gestion de projet

Prospection commerciale

Action commerciale

Animation de réunions

Veille concurrentielle

Responsabilité sociétale des entreprises

Analyse stratégique

Benchmarking

Réseau

Développement commercial

Études quantitatives

Communication

Conduite du changement

Développement durable