Gilliane FINCK

Après une formation commerciale avec spécialisation management et marketing/communication, j'ai exercé le métier de webmaster/chargée de communication pendant 4 ans dans plusieurs entreprises : Lomatex (69), Quartier Libre (69), Vivadia (06) et dernièrement Easyparapharmacie (06).



En parallèle, dès 2009, j'ai créé mon entreprise de e-commerce pour laquelle je travaille maintenant à plein temps, avec, pour commencer, le site spécialisé dans les accessoires de géocaching : Cache Boutique (www.cacheboutique.fr) (pour en savoir plus sur le géocaching, rendez-vous surArray).



Fin 2010, j'ai lancé mon second site, dans un domaine totalement différent : les bijoux. Vous connaissez peut-être la marque Pandora. Il s'agit du même principe, des perles en argent, de formes et de couleurs différentes, pour constituer un bijou qui nous ressemble. Le site s'appelle Charmies (www.charmies.fr).



Un troisième site va être lancé dans les jours qui viennent. Encore un domaine différent. Je m'attaque cette fois à la beauté des ongles, et plus précisément au nail art avec le stamping. J'ai nommé mon site Mon Bar à Ongles (www.monbaraongles.fr).



A côté, je fais également des prestations de services, dans la communication et le web (création de sites vitrines, sites e-commerce, chartes graphiques, logos, cartes de visite, brochures...).



