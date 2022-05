Meyer JEAN-CHRISTOPHE

HANDIRECT Services, créé en Décembre 2008 se situe au Parc d’Innovation à Illkirch.



Pour vos tâches administratives, HANDIRECT Services fourmille de solutions :

Une chaîne complète de services = > 1 facture = > 1 interlocuteur



De la saisie à l'expédition de tous vos documents ... et de nombreux services sur mesure.



- Saisie et gestion de fichiers,

- Graphisme et mise en page

- Personnalisation & Impression (de la Carte de Visite à la Brochure)

- Publipostage, Mise sous pli & routage (multi-canal),

- Conseils en Tarifs Postaux,

- Campagne Téléphonique

- Campagne SMS & E-mail

- Retranscription audio (PV de CE & CHSCT)

- Gestion de :

- vos attestations AGEFIPH/UB

- vos amendes/PV = > Flotte automobile





HANDIRECT Services, est une "Entreprise Adaptée"

Elle vous permet de réduire votre contribution AGEFIPH* de 20% à 30%**



* (Contribution pour toute société de plus de 20 salariés qui n'emploie pas 6% de travailleurs handicapés.)

** Selon effectifs



Jean-Christophe MEYER -03-88-22-59-30 - strasbourg@handirect.com



