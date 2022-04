Béatrice SAGROUN

Anciennement étudiante en Contrôle de gestion, j'ai découvert l'univers de l'informatique et l'importance des systèmes d'informations lors de mes quelques expériences professionnelles.



Ces expériences m'ayant beaucoup plu, j'ai décidé d'opter pour ma dernière année d'université à Dauphine pour le diplôme double compétence : "Gestion et Informatique" de l'université.

Site : http://www.master-systemes-information-dauphine.fr/



Actuellement, je suis Consultante en Business Intelligence (informatique décisionnelle), specialisee sur les outils Oracle.

Ce métier me permet de travailler sur des problématiques de contrôle de gestion (budget, plannification, reporting, ...) tout en restant dans le domaine des systèmes d'information. J'évolue aujourd'hui dans le domaine de la consolidation statutaire et du reporting financier (à travers des outils comme HFM, ReportStream, Hyperion Financial Reporting, ...)



Mes compétences :

computer

Essbase

Financial management

Financial reporting

Gestion de projet

HFM

Hyperion

Hyperion Financial Management

Hyperion Planning

Information System

Informatique

Management

Microsoft Project

Planning

Reporting

Système d'Information

