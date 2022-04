François SÉJOURNÉ

Après une maîtrise Miage (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) j'ai intégré Business Interactif en temps qu'ingénieur de développement en e-Business.



J'y ai acquis un très bonne connaissance des environnements web.

2 ans plus tard j'ai souhaité me tourner vers la Business Intelligence en intégrant Business & Décision en temps que Consultant, Chef de Projet puis Technical Manager sur la practice Microsoft BI.



J'y ai été amené à prendre en charge des tâches de réalisation (Suite Microsoft SQL Server BI (SSIS, SSAS, SSRS), Oracle SGBDR, Hyperion Essbase / Planning), la rédaction des spécifications (techniques & fonctionnelles), la gestion de projet et l'encadrement des consultants mais également l'élaboration de chiffrages, préparations et soutenances de propositions commerciales.



Fin 2011 j'ai souhaité rejoindre Methys qui part son dynamisme et son effectif m'offrait la possibilité de m'investir dans son développement en prenant en charge le management du pôle FPM.



Mes compétences :

SSIS

MySQL

Transact SQL

SQl Server SGBDR

Oracle SGBDR

PHP

Hyperion Essbase

SSAS

Plsql

Shell Unix

Hyperion Planning

SQL

Data Warehousing

EPM

Ebusiness

Business intelligence

FPM

ETL

Avant vente

Management de projet

Suivi de carrière

Recrutement

Management d'équipe

Développement commercial

Spécifications fonctionnelles et techniques

Manager

Planning

Essbase

SQL Server

Décisionnel

Chef de projet

Oracle

Microsoft