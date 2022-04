Beatrice SALA

Plus de 20 ans d’expérience, dans des services aussi différents que complémentaires que le Service commercial et des Achats, m’ont permis d’acquérir une maîtrise et connaissance des différentes fonctions de l’entreprise et en apprécier les synergies.



La diversité des actions menée m’a permis de travailler en multi-tâches avec les clients internes et partenaires extérieurs, et connais bien la notion de service et de performance.





Mes compétences :

SAP Business One

Microsoft Outlook

Microsoft Office XP

MS-Office Vista