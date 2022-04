Béatrice SAUVIGNON

Après un début de carrière dans l'enseignement, et toujours attirée par le monde de l'entreprise, j'ai commencé à m'intéresser au Web et la communication Web.



L'univers de la communication, du contact avec les clients, de la PME au groupe international, sous l'angle de la gestion des jeux concours m'est apparu comme une opportunité vibrante et intense.



Depuis 2009, je suis chargée des grands comptes pour Depotjeux.com, un service réactif et reconnu de dépot de reglements de jeux et concours. Cet acteur, par son action et son service, est devenu incontournable sur son marché, en contact avec les plus grands noms du Web, des Web agencies, mais aussi de l'industrie de grands consommation tout autant que les éditeurs de site ou les PME.



Responsable d'une équipe jeune et dynamique, en relation permanente avec nos clients et prestataires, je me réjouis du flot important d'informations que l'on peut gérer chaque jour.



J'ai participé à l'élaboration de tous les process, que l'on améliore en équipe chaque semaine.