Patricia MOERLAND

Profil entrepreneurial innovateur, démineur, polyglotte entre la France, le Benelux et l'Europe.



Intervient sur des projets, en soutien ou en accompagnement et développement de (T)PME francophones, en France, en direction de la France et vers l'international.



Management de projets, business model, business planning, business développement, Consulting d'affaires, stragégie marketing et internet (e-learning, développement web, personal branding, community management senior...)



Besoin d'une directeure de projet (par intérim), contactez-moi !





Publications : "Astuces pour gérer et développer son réseau" Ed. La Doxa

" De l'idée à l'étude de marché" Ed. La Doxa



===================== NL ========================



Innoverend meertalige ondernemende profiel tussen Frankrijk en de Benelux.



Hulp en ondersteuning van klein structuren, organisaties, afdelingen te moderniseren of te ontwikkelen en ​​internationaal projecten , in/over Frankrijk of in het Frans.



mijn specialiteiten



Intercultureel Management, Business Planning, Business Development, Business Consulting, Marketing Strategie, Internet (web ontwikkeling, personal branding, community management)





Mes compétences :

Europe

Multimedia

France

Consulting

Elearning

RH