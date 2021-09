Mickaël GADAULT

PAO - IMPRESSION - PHOTOGRAPHIE.



Concrétisez vos créations, réalisations et impressions de tous documents, tous supports.



Conception graphique de tous supports de communication : plaquettes, brochures, flyers, packaging, affichage, calendrier, presse et édition.

Identité visuelle : logos et chartes graphiques, plans (localisation, aménagement d'intérieur, carte géographique), illustration, covering, etc.



Prise de vue, retouche et montage photo, numérisation photo et transfert sur support numérique, album, etc.



Mes compétences :

Acrobat

Adobe Illustrator

Flashage

illustrator - photoshop - indesign

Illustrator – Photoshop – indesign

indesign

Infographie

infographiste

Maquettiste

Mise en page

PAO

Pdf

Xpress