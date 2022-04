Abdoulaye OUATTARA

Actuellement maitre brasseur à la brasserie de vezelay , j'ai été formateur au lycée agricole de caulnes (côte d'Armor,)j'ai également occupé le poste d'assistant en assurance qualité chez Moulin de la Marche(groupement Intermarché)entreprise spécialisée dans la transformation de saumon, truite et thon fumé, j'ai participé à la mise à jour de la norme norme ISO 22000 pour l'audit de certification et à la démarche de l'amélioration continue (PDCA). comme mission, j'assurais la coordination interprocessus,préparation et animation des revues de processus, la planification et le suivi des audits internes,le suivi et la mise en place des actions correctives, suivi des dysfonctionnement,la veille règlementaire etc. j'ai également une expérience dans la mise en place la démarche bilan carbone dans l'entreprise. j'ai également été responsable de formation en hygiène.

je suis titulaire d'un Master Professionnel en Sciences et technologie des Aliments option:procédés industriels-innovation-produit et d'un DEA en microbiologie des aliments.

je suis à la recherche de collaborateurs avec qui je pourrais partager mes expériences et renforcer mes capacités managériales et concevoir des projets en agroalimentaires.



Mes compétences :

Brasserie

Management d'équipe

Iso 9001

Gestion de la production