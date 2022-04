Béatrice SERLET

Tarification de l'ensemble des produits finis et composants dans le réseau Decathlon.

Conseil et formation auprès de nos équipes interne concernant la tarification, les règles d'origine dans le but d'optimiser le coût article.

Veille reglementaire Europe (FTA, GSP, changement règlementaire, droits anti-dumping).

Mise à jour des différents outils informatiques et communication à l'ensemble des zones douanières.

Optimisation des taux de droits de douane.



Mes compétences :

Microsoft Excel

SAP R/3

Classification douanière

Gestion des demandes de RTC