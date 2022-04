Alain-Christian AGBOTON

J’exerce actuellement le métier de Concepteur au sein du groupe EDF.



Emplois précédents:

Consultant Solution au sein de la société CGI.

Consultant Support Niveau 2:

Je fournissais un support aux utilisateurs des domaines Achat- Approvisionnement -Logistique dans le contexte de l’utilisation du progiciel SAP (Module de référence :MM).



Auparavant, j'ai travaillé chez Decathlon pendant trois ans en tant que Responsable Import Export.



Ce précédent emploi m’a permis de développer et d’acquérir diverses connaissances et compétences tant en Import/Export qu’en informatique (Programmation VBA, création de SGBDR).



Spécialités : Programmation VBA, Maitrise du Pack office, SAP et quelques notions de SQL.



Mes compétences :

Certification SAP MM

SAP

Transport

Afrique

Distribution

International

Douane

Supply Chain Management

Logistique