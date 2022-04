Béatrice SEROR

Compétences :

- Analyse et conseil prospectifs et stratégiques

- Accompagnement individuel et collectif à la conduite des évolutions et du changement

- Accompagnement des démarches d'auto-évaluation et de réflexion stratégique

- Animation de dynamiques collectives, démarches participatives

- Evaluation, étude, capitalisation

- Management de projets et d’équipes, montage de projets de l'identification au suivi-évaluation



Domaines d’action :

- Développement local et territorial

- Développement durable

- Coopération et solidarité internationales, coopération décentralisée

- Solidarités



Capacités :

- Analyse et synthèse

- Aisance rédactionnelle

- Qualités relationnelles, écoute, dialogue