Beatrice STEPHAN

A VENDRE FOR SALE HOTEL POUSADA AU BRESIL ETUDIE TOUTES PROPOSITIONS

DEAUVILLE AU BRESIL

POUSADA/HÔTEL A 180 KM AU NORD DE RIO DE JANEIRO A BUZIOS. COMPRENANT 10 CHAMBRES RÉNOVÉES COMPLÈTEMENT, PISCINE 45 M², JACUZZI, SAUNA, PARKING, JARDIN TROPICAL. VUE PANORAMIQUE SUR MER ET VILLE A 10MN A PIED DU CENTRE DE BUZIOS. TROIS ÉTOILES EUROPÉENNES.

BUZIOS 180KM AU NORD DE RIO DE JANEIRO REGION DOS LAGOS



“LE DEAUVILLE”, au centre d'une nature calme et reposante, vous invite a un sejour de paix et de relaxation, à 2 minutes du centre et de sa fameuse rua Das Pedras ainsi que des plages de Brava, João Fernandes et d’Ossos.

Pour une détente complète la piscine et le jacuzzi ou lê sauna vous invitent à prendre soin de votre corps.

Notre jardin riche d'arbres et plantes se dévoile à vous du haut de notre nouveau deck de 100 metres carrés. Vue panoramique sur le centre et la mer, baie d'ossos

Toute notre équipe est à votre disposition pour rendre les heures passées avec nous inoubliables.



Pour votre confort, votre chambre spacieuse, décorées avec soins, sera propice pour une nuit de repos dans des draps de qualité soyeux. Une obsturation complète peut etre faite grace au black out.

De moelleuses serviettes vous invitent dans nos nouvelles salles de bain où les douches chaudes solaires vous ferons participer a la sauvegarde de la planete tout en vous relaxant. Un peignoir vous attend pour vous rendre au jaccuzi.



Nous pouvons accueillir des groupes en demi-pension jusqu’a 25 personnes, organiser les transferts et activites.





LE RESUME

NOUVEAU A BUZIOS “LE DEAUVILLE” hotel pousada écologique à 2 mn em voiture du centre/plage João Fernandes Piscine Jacuzzi Sauna sec vue panoramique mer dans un jardin tropical Chambres tres confortables decorées avec soin Service à la française sous les tropiques, ACCEPTONS LES ANIMAUX



