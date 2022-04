Béatrice STROPPINI

Commerciale de formation et diplômée de l'ESSEC en marketing management, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du transport aérien, autour du service client, de la distribution, du yield management et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Expertise dans la négociation commerciale, les grands comptes clients corporate, le management de projets complexes. Spécialiste en Communication commerciale au sein d'Air France-KLM, avec des équipes internationales en recherche permanente de résultats dans un environnement fortement concurrentiel.



Chargée de cours à l’université Paris IV-Sorbonne.



Mes compétences :

Business plan

International business development

Aircraft

Pricing Implementation

Aviation

Anglais courant

Marketing opérationnel

IATA

Marketing stratégique

Italien bilingue