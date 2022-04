Beatrice TAILLARDAT-PIETRI

Compétences :



• Réaliser, l’expertise juridique des projets des entreprises par l’identification et l’analyse du problème juridique posé et l’élaboration d’une solution adaptée à la situation afin de minimiser les risques :

conseil juridique auprès de juristes et de responsables des ressources humaines ;

• Encadrer et animer les activités du service juridique ;

• Participer aux réunions paritaires de négociation des accords collectifs et coordonner la rédaction des accords dans les domaines de compétence ;

• Etablir et mettre en œuvre les programmes de formation juridique des opérationnels visant à sécuriser l’exercice du pouvoir disciplinaire dans l’entreprise et à maîtriser les règles de la négociation collective d’entreprise :

sélection des thèmes, élaboration des modules, animation des formations, évaluation des acquis ;

• Rédiger des fiches pratiques à destination des juristes et des opérationnels sur des problématiques juridiques, tels :

départ à la retraite du salarié ; dispositifs légaux en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; négociation collective en entreprise ; état de santé du salarié… ;

• Représenter les intérêts de l’entreprise auprès de différentes instances officielles.