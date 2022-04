Béatrice TANDAVARAYEN

Possédant de solides connaissances en gestion de projet et forte de mes 4 ans d'expérience professionnelle, j’apporte mes compétences techniques au pilotage et au suivi de projet. Ainsi, la réalisation, le suivi de plan d'actions, la gestion du changement, la rédaction de documents stratégiques majeurs, la réalisation de macroplanning, ou la mise en place et le suivi d'indicateurs d'avancement, sont autant d'exemples de réalisations que j’ai effectué notamment au cours du revamping d'un laboratoire de contrôle qualité à Lilly France, entreprise pharmaceutique de production. Mobile et adaptable je sais m'intégrer rapidement aux équipes, y trouver ma place tout en faisant preuve d'initiatives. Actuellement en poste, je reste attentive au marché de l’emploi, en particulier dans le secteur de Toulouse.



Mes compétences :

Gestion de projet

Outis du Lean

Management d'équipe

Biochimie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

Clonage

ELISA

PCR