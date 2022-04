Béatrice TAVELIN

Depuis juin 2017

Galliance Volaille Fraîche - KAM



De juillet 2016 à juin 2017

Terrena Force De Vente - Directrice Régionale



De janvier 2015 à juin 2016

Soprat Pere Dodu - Directrice Regionale



De septembre 2012 à décembre 2014

Soprat Pere Dodu - Chef de Secteur



De février 2006 à septembre 2012

Doux Frais Père Dodu – Chef de Secteur GMS 24,33

(130 magasins, commercialisation de 200 références)



Traiteur LS, Volaille LS, Volaille Trade

Leader sur le Traiteur, Challenger sur la Volaille, N°1 à l’export

Enseignes : Carrefour, Auchan, Leclerc, ITM, SU, Carrefour Market, Simply Market



Suivi développement activité commerciale



Résultats concours FDV  1ère vendeuse sur les 2 derniers concours sur 34 vendeurs



Développement DN (Pané 100% sur P15, Volaille 100% en Scaso)

Développement PDL (part de linéaire > part d’offre dans l’ensemble de l’univers PDV)

Merchandising (investissement visites avant ouverture)

Suivi activité promotionnelle

Suivi activité base ITM St Paul les Dax (mise en place plan d’action)

Négos centrales et magasins :



Scaso == > suivi AG, négos référencements annuels, négos catalogues Scaso (adhérent Leclerc Ste Eulalie)

Auchan == > lobbying chef de file Auchan Bordeaux Le Lac

Magasins  négos catalogues, agrandissements et ouvertures



Gestion (pilotage des TMP et suivi des budgets magasins)

Communication (remontées d’informations, accompagnements réguliers des catmans et chefs produits du siège sur mon secteur)





Mars 2004-Fév 2006 Le Ster Whaou – Chef de Secteur GMS 16,17, 33

(300 magasins, commercialisation de 50 références)



Pâtisserie Industrielle, leader sur les crêpes

Enseignes : Carrefour, Auchan, Leclerc, ITM, SU, Carrefour Market, Simply Market



Suivi développement activité commerciale (DN, PDL)

Suivi activité promotionnelle (AG, catalogues)

Merchandising (visites avant ouverture)



Sept 1999-Sept 2003 Marie St Hubert Pôle Traiteur/Surgelés, Groupe Uniq, Marques Marie, Bocuse, Luang



Assistante Force de Vente (de mars 2002 à septembre 2003)

Assistante Cellule Litiges Clients d’octobre 2001 à Février 2002)

Assistante Développement Commercial (de sept 1999 à août 2001)