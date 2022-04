Béatrice THÉTIOT

Coach adultes, adolescents et enfants. Praticien PNL. Praticien en bilan de compétences.



Je suis coach mais avant tout une femme, sportive. Mes valeurs, ma curiosité, ma volonté et mon envie de dépasser mes faiblesses sont les moteurs qui me guident dans ma profession en tant que coach.

Mon but ?

Vous coacher vers la réussite pour vous aider à trouver votre place dans la vie, à trouver votre voie, vos envies et vous permettre de les réaliser, que ce soit pour des enfants ou des adultes.

Mon objectif ?

Aider à trouver la force qui est en vous pour faire avancer et réaliser vos rêves.

Je mets en place avec vous des plans d’actions concrets qui associent des échanges, des outils d’analyse, des exercices et des actes concrets.

Je suis une coach de vie mais surtout une coach qui vous mène vers la réussite : votre réussite.



Mes compétences :

Accompagnement personnel

Gestion Sociale et Juridique du Personnel

Coaching

Analyse des besoins

Ecoute