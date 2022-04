Beatrice TREPY NDIAYE

J’ai acquis différentes compétences en Comptabilité, Contrôle de gestion et Trésorerie dans différents groupes de sociétés de secteurs différents (BTP, Crédit Immobilier, Distribution, Assurance, Syndic de Copropriété, et autres…),

Je suis d’un tempérament jovial allié d’une capacité d’adaptation et de réelles qualités relationnelles ; dotée d’aptitudes en matière d'analyse et de synthèse.

Un besoin ponctuel en renfort de compétence au sein de votre Direction administrative et Financières, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Formation

Gestion trésorerie

Trésorerie