Daniel TREPY

SONGUART PROD :



Société de production audiovisuelle depuis 2010.



2010/2011: Dé mot 4 not - émission musicale (8 x 130) diffusion sur Guadeloupe 1ère



2012 : Sécurité routière « l'alcool au volant » (3 x 30’’



2013 : Ka palé – séries documentaire sur le Ka (11 x 52 mn) diffusion sur Guadeloupe 1ère

Campagne «Circulation des armes en Guadeloupe » (3 x 50‘’ )

Campagne « La violence faite aux femmes » (2 x 30’’ )



2014 : Ka palé – séries documentaire sur le Ka (8 x 52 mn) diffusion sur Guadeloupe 1ère

Campagne 2è saison «Circulation des armes en Guadeloupe » (4 x 50‘’ )



2017 : Production du magazine hebdomadaire 1.2.3. Santé







STUDIO SONGUART : Société de production publicitaire audio, radio TV et aussi Internet etc...



Nous avons aussi un département de création et de conception musicale et sonore fabrication de jingles de signatures (logos sonores).



- Creation de musiques de films, documentaires, courts métrages, fictions..



SONGUART MASTER : Professionnalisme et convivialité sont les maîtres mots qui caractérisent le studio de mastering Songuart.



Dans un cadre design, le studio Songuart met à votre disposition la toute dernière technologie dans le domaine du mixage 5.1 (surround) encodage et mastering.

Référence norme 5.1 ITU-R BS 775 –1 rayon 150cm Agrée THX.



CD musicaux finalisés et normalisés pour le pressage, avec code PQ code ISRC réalisés sur station SADIE.

Nous masterisons aux différents formats de diffusion (Mono, Stéréo Multicanal etc..) .



