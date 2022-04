Béatrice TUBY

J'ai ouvert, en 2009, une chocolaterie artisanale à La Rochelle près du marché central au 27 rue Gambetta où je propose la large gamme de chocolats du Maître Chocolatier Niortais Michel Huvelin ainsi que de nombreuses autres douceurs (caramels au beurre d'Echiré et à la fleur de sel de l'Ile de Ré, pâtes de fruits, dragées, pâtes d'amande...) et bien sur, toute notre palette des douceurs à base d'Angélique de Niort.

J'aime ce métier qui me permets d'être en contact avec la clientèle et je mets tout en œuvre pour la satisfaire. Je rappelle que nous n'utilisons, pour la confection de nos chocolats, que des matières premières nobles et de grande qualité.

Nous avons d'ailleurs obtenu la "CHARTE QUALITÉ" pour notre accueil, notre écoute et nos conseils. C'est motivant pour faire encore plus !



