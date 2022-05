Thierry ROUSSELET

AGE 50ANS

MARIE

2 ENFANTS 22 ET 18 ANS

JE SUIS PROPRIETAIRE d'une maison et d'un appartement

professionnellement j'ai une expérience très large et très complète de la distribution française et internationale au niveau alimentaire

mon poste me permet d'être au contact du compte-clé jusqu'au directeur général si la situation le nécessite

je suis totalement responsable de tous mes dossiers

en conséquence je peux être un conseiller très précieux

pour toutes les pme voulant démarrer ou se réorienter dans le domaine de la distribution alimentaire

étant au contact permanent de 91 magasins en tant que centrale de service je ne perds aucun lien avec le terrain de la vente

pragmatique et réaliste

tous les produits que je définis (recettes,packagings) sont testés en cuisine d'essai

je suis aussi organisateur de salon pour mon entreprise actuelle

en fait je peux mener une pme au niveau commercial car je maîtrise tous les éléments nécessaires à une bonne stratégie et gestion

ma remise en cause permanente me permet d'être vigilant à tous les mouvements commerciaux qui peuvent survenir



Mes compétences :

responsabilité

créativité

autonomie

comptable

Sourcing

Charisme

Rigueur