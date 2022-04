Béatrice VACHER

Je suis actuellement responsable du pôle sciences humaines et sociales (SHS) après avoir été responsable de la formation étudiants (L3-M1-M2) à Mines-Albi, école d'ingénieurs généraliste.



Je suis aussi enseignante et chercheure sur le changement organisationnel, la communication, la stratégie.

Je pars des préoccupations des gens pour dégager des théories. Cela aide ceux qui ont fait appel à nos services (je ne travaille jamais seule). Je m'occupe aussi d'activités culturelles et de communication.



Vingt ans de recherche peuvent se résumer en une phrase : "Le potentiel d'innovation est inscrit dans la routine". Il importe de savoir comment cerner ce potentiel, comment en tirer parti, quels choix adopter en fonction de ses capacités. Ce sont des méthodes très pratiques que j'ai mises en valeur grâce au croisement de théories et de pratiques.



Détail sur mon site : beatricevacher.net (voir par exemple l'HDR "Puissance de l'écoute flottante dans l'action collective" et le cours "Technologies, Innovation, Communication et Organisation").



Mes compétences :

Enseignement supérieur stratégie & communication