Pierre-Edouard BARRAULT

Après un parcours en tant que technicien du son et photographe, j'ai acquis des compétences en Sciences de l'Information afin de me spécialiser dans la médiation numérique en oeuvrant au sein de projets et sociétés axées sur la gestion et la diffusion de documents numériques audiovisuels (sites web de médias, musées, etc.).



Mes compétences :

Photoshop

Curator

Digital Asset Management

Information Management

Gestion de l'information

Photographie

Lightroom

XML

XSLT

WordPress

Ux Design

SQL

MySQL

Microsoft Office

Joomla!

Javascript

HTML5

CSS3

Apple iWork

Adobe Photoshop

Adobe Indesign