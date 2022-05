Marie-Christine PLANTIÉ

J'ai initié et co-conçu le projet le projet "Management de la diversité et Egalité des chances : pour un ingénieur humaniste" en collaboration avec MG Bruna Dr en mangement de la diversité et je le mets en oeuvre à l'école des mines d'Albi.

L'Ecole des mines a reçu pour ce projet le prix Or des Victoires des leaders du Capital Humain le 10 décembre 2015.



Je pilote la Cordée de la réussite "Osez l'Excellence" de l'Ecole des Mines depuis 2008. Il s'agit d'un programme de démystification des études supérieures destiné aux lycéens issus de milieu modeste qui n'osent pas les études supérieures d'excellence malgré leurs potentiel. Ce programme concerne près de 200 jeunes sur le territoire du Tarn.



Je suis référente pour l'école des Mines du projet "Citoyenneté et développement durable" avec l 'association Arcadie d'Albi



Mes compétences :

Conception Innovante

Ingénierie pédagogique

Conduite de projet

Coaching scolaire

Coaching professionnel

Multilingue

Animation de formations

Communication