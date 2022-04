Béatrice VAUTHERIN

Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur "Matériaux et Procédés de traitements de surface" (ENSIL - Limoges) et de mon master "Recherche et Développement des matériaux céramiques et procédés de traitements de surface" (Faculté des Sciences - Limoges), je suis actuellement étudiante doctorante au sein du laboratoire IRTES-LERMPS à l'Université Technologique de Belfort Montbéliard (UTBM) en collaboration étroite avec le CEA du Ripault.



Mon projet de thèse porte sur l'étude d'un procédé émergent de revêtement de surface, la projection plasma sous très faible pression (VLPPS ou VPS). Étude et compréhension des mécanismes réactionnels précurseurs/plasma, élaboration de revêtements métalliques et céramiques ainsi qu'optimisation du procédé sont les trois thématiques sur lesquelles mes recherches seront axées durant ces trois années de doctorat.



Mes compétences :

Procédé VLPPS

Esprit d'analyse et de réflexion

Esprit d'analyse et d'initiaitive