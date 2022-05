Quentin BLOCHET

Diplômé de l'ENSIL dans la spécialité Matériaux en Septembre 2012, intéressé par l'aéronautique depuis de nombreuses années, je me suis spécialisé, aux cours de mes stages universitaires, dans l'ingénierie appliquée aux matériaux et aux procédés spéciaux tels que les traitements de surface - en particulier par projection thermique - ainsi que les moyens mis en oeuvre pour caractériser ces matériaux. De plus, j'ai pu acquérir une autonomie et un sens de l'initiative certains, tout comme la participation à une équipe de techniciens et d'ingénieurs qui m'ont permis d'appréhender différemment les exigences et les besoins des industriels.



A la recherche d'opportunités professionnelles dans ces domaines d'activités, en France ou en Europe, je suis actuellement Ingénieur de Recherche au Centre des Matériaux de Mines ParisTech où j'effectue un doctorat dans les Matériaux en collaboration avec des grands groupes de l'aéronautique comme Airbus, Dassault Aviation ou encore Eurocopter dans le cadre d'un projet national ayant pour but la réparation de pièces aéronautiques.



Je m'investis pleinement dans les tâches qui me sont confiées, et j'apprécie tout particulièrement le travail en équipe. Consciencieux, sérieux et ordonné, j'ai le sens des responsabilités et j'aime tout particulièrement l'implication au sein d'un projet.



Mes compétences :

Aéronautique

Energie

Matériaux

Science des matériaux

Revêtement et Traitement de surface

Caractérisation des matériaux