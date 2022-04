Béatrice VEDRENNE

Créatrice de solutions RH, avec une expertise de la fonction commerciale, j'interviens aujourd'hui sur toutes les problématiques liées au développement des ressources humaines en entreprise.

J'accompagne toutes les entreprises dans leurs besoins de recrutement, d'évaluation et/ou de coaching.



Riche d'une double expérience commerciale de 18 ans en entreprise et en cabinet de conseil, j'engage des prises de "brief" approfondies auprès de mes clients et réalise des prestations "sur mesure" en fonction de la compréhension opérationnelle de leurs enjeux.



Certifiée Process Com RH et passionnée par l'outil, j'utilise les inventaires de la personnalité pour que la solution RH soit pérenne et porteuse de valeur ajoutée dans le temps et ce, quelle que soit la mission : recrutements, évaluations de candidats dans le cadre d'une promotion ou d'une candidature en interne, coaching individuels et/ou coaching d'organisation.



Pour me différentier, j'ose et je confronte le client à des solutions innovantes, qui valorise le capital humain du candidat en m'assurant de sa capacité d'adaptation et de son potentiel d'intégration au sein d'une équipe.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Recrutement

Management commercial

Formation

Vente

Business development

Stratégie commerciale

Leadership

Conseil