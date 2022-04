Béatrice VERDONCK MARTINI

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis octobre 2005



Coordinatrice Système Qualité chez MATERNE

Leader pour la compote conditionnée en gourde (Pom’Potes)



Service Assurance Qualité



- Chef de projet pour la certification IFS(International Food Standard)

Animatrice du groupe de travail IFS du site de Boué

Responsable de la gestion et du suivi du plan d’actions pour la certification IFS

- Mise en place d’outils qualité indispensables à la certification IFS

Développement de la gestion des processus

Elaboration du manuel qualité

- Communication interne sur l’IFS

Membre de l’équipe communication du site

Création du book charte qualité communiqué sur le terrain



- Management direct de 2 personnes:

* gestion des réclamations

* gestion des contrôles qualité

* gestion documentaire



- Auditrice interne et formatrice aux audits interne

* audit de nettoyage

* audit des bonnes pratiques de fabrication

* audit des processus



- Garante des cahiers des charges clients et fournisseurs



- Support pour la mise en place d'outils qualité



STAGES



2005 avril à septembre (6 mois)



Chargée du développement d’un système de gestion de crise chez MATERNE - BOUE



Service Assurance Qualité Centrale



- Réalisation d’un manuel de gestion de crise maniable et concis

- Développement d’outils de gestion de crise (mémos, fiches synthétiques…)

- Diffusion d’une culture « crise » à travers la sensibilisation et la formation de l’équipe dirigeante et des employés du siège et des usines

- Réflexion et organisation



2004 juin à octobre (5 mois à l’étranger)



Apprentie Food Technologist chargée de la détermination de la composition aromatique du café vert après conversions enzymatiques et chimiques pour évaluer la présence de composés d’arômes clés au PRODUCT TECHNOLOGY CENTER NESTLE (P.T.C) ORBE (Suisse)



Laboratoire Arômes - Recherche



- Mise au point de protocoles expérimentaux, esprit de synthèse, rigueur scientifique

- Utilisation de techniques dont la Chromatographie en phase Gazeuse/ Olfactométrie

- Mise en évidence de l’existence de précurseurs « direct » de la vanilline



2003 février à août (6 mois)



Chargée de l’étude environnementale d’Enterobacter sakazakii dans 2 unités de fabrication de poudre déshydratée infantile chez NESTLE FRANCE BOUE, PONTARLIER, CERGY, NOISIEL



Service Assurance Qualité Centrale



- Interface Usine/Siège, adaptation, autonomie et organisation

- Optimisation méthode de détection, cartographie dans l’environnement des usines

- Analyse de dangers, amélioration des flux de matières et de personnes



2002 février à juillet (5 mois)



Chargée de la validation d’une méthode d’analyse rapide de la FMAR (Flore Mésophile Aérobie Revivifiable) et de la comparaison de méthodes d’analyses granulométriques de sucres chez NESTLE France - PONTARLIER



Service Assurance Qualité



- Validation statistique /gain de temps (24h) sur les délais de libération des produits

- Lien usine / fournisseur, communication interne et externe



2001 avril à juin(3 mois à l’étranger)



Technicienne Supérieure Stagiaire chez B. BRAUN Medical S.A. LAUSANNE (Suisse)



Microbiologie



- Apprentissage des activités de contrôle qualité des produits

- Monitoring des salles blanches et tests de stérilité



Mes compétences :

Qualité